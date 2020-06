Pas de chiffres du coronavirus aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine, et c’est un signe encourageant de l’évolution positive de l’épidémie dans notre région. L’Agence régionale de santé adapte sa communication et plubliera désormais les chiffres de l’épidémie non plus tous les jours, mais le mardi et le vendredi, donc demain soir.