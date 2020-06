Faut-il continuer de désinfecter la voirie, les écoles et les plages ? La députée de Rochefort-Aunis Frédérique Tuffnell dit clairement non. Elle vient d’adresser une lettre ouverte à la Ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et à la Ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault pour les appeler à suspendre toutes les opérations de désinfection de l’espace public, en raison de l’absence de certitude quant à son efficacité et ses dommages sur la santé humaine et l’environnement. Frédérique Tuffnell :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/tuffnell.mp3 Le courrier transmis par Frédérique Tuffnell a été cosigné par 17 de ses collègues parlementaires dont Cédric Villani.