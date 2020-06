Joli coup de filet pour la communauté de brigades de gendarmerie de Surgères, après une série de cambriolages. L’auteur principal des faits et quatre complices dont un mineur ont été arrêtés ce lundi et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de quinze vols commis entre le 22 janvier et le 17 mai. Des vols de carburants, de véhicules, des cambriolages, mais aussi des dégradations. Les perquisitions réalisées aux domiciles des suspects à Surgères ont permis la découverte des objets volés. Les auteurs présumés ont reconnu les faits. Ils comparaîtront devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en janvier prochain, sauf le mineur qui sera convoqué en septembre devant le juge des enfants.