Tous les habitants des 41 communes du canton qui le souhaitent peuvent participer à ce test de grande ampleur, destiné à évaluer le niveau de circulation du virus et de casser les chaînes de transmission le cas échéant.

Cette opération de dépistage s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de tests qui accompagne le déconfinement. Elle est organisé par l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, en coordination avec la Ville de Saint-Jean-d’Angély. Entièrement gratuit, le test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie, quelle que soit sa situation.

L’enjeu est important puisque la participation de la population à ce dépistage permettra d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire des Vals de Saintonge, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche des personnes contacts et de les alerter afin de mieux les protéger, et ainsi, de casser les chaînes de transmission du virus. Cette opération a lieu toute la journée de ce mercredi au centre des Bénédictines, côté rue des Remparts, sans rendez-vous et sans ordonnance. Un système de drive permettra aux patients qui le souhaitent d’être testés tout en restant dans leur voiture, avec la présence d’un médecin sur place pour assurer les prescriptions médicales si besoin. L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Saint-Jean-d’Angély encouragent fortement la population à participer à ce test pour contribuer à l’effort collectif afin de contenir la propagation du virus sur le territoire.

Et rendez-vous pour les personnes concernées de 9h à midi et de 15h à 18h.