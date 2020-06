Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. Et le nombre de malades hospitalisés qui continue de baisser dans la région, avec la prise en charge de 189 patients, soit 6 de moins en 24 heures. Et 19 personnes en réanimation, soit 2 de moins. La Nouvelle-Aquitaine déplore 2 morts de plus, soit un total de 405 décès depuis le début de l’épidémie.