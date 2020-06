Le palmarès 2020 du Pavillon bleu a été dévoilé hier. Pas de bouleversement en Charente-Maritime. 13 plages et un port conservent leur label dans notre département. Un label qui garantit une eau de qualité pour se baigner, et une gestion des ports respectueuse de l’environnement. Un seul port est concerné en Charente-Maritime, celui de Saint-Denis-d’Oléron. Et 13 plages donc : 3 à La Rochelle, 2 au Bois-Plage-en-Ré, 1 à Grand-Village-Plage, 1 à Royan, 4 à Saint-Georges-d’Oléron et 2 à Saint-Trojan-les-Bains.