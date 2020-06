Comme l’an dernier, la municipalité va proposer à des jeunes de 16 à 18 ans d’effectuer un travail saisonnier au sein de la collectivité.

6 postes temporaires rémunérés au SMIC, pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans, c’est ce que propose cet été la municipalité de Rochefort afin d’assurer l’entretien de la ville. Au sein de la direction des espaces verts, et sous l’autorité de l’équipe Propreté, ces « saisonniers » auront pour tâches principales de vider les corbeilles, de ramasser les papiers, et de désherber entre 7h et 14h15. Ces missions, qui vont se dérouler du 6 juillet au 28 août, ont pour but de sensibiliser à la propreté urbaine. Pour les jeunes qui sont intéressés par ce dispositif, seul sera accepté le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la Ville de Rochefort. Il est à compléter et à renvoyer uniquement par mail : candidature@ville-rochefort.fr

Pour postuler, il faut être né entre le 1er septembre 2002 et le 1er juillet 2004, être disponible du 6 au 31 juillet ou du 3 au 28 août. Parmi les compétences recherchées : la ponctualité, le respect et la rigueur.