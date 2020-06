A Marennes-Hiers-Brouage, le festival de musique de chambre Entre vents et marais est annulé. En raison de la crise sanitaire, les organisateurs ont décidé de reporter l’intégralité de l’édition 2020 en 2021. Toutefois, pour patienter, une programmation allégée et adaptée aux contraintes sanitaires sera proposée le week-end des 8 et 9 août. L’objectif étant de maintenir ce jeune rendez-vous au cœur du marais de Brouage.