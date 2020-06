Les organisateurs ont publié hier les noms des chanteurs qui ont confirmé leur participation au festival l’année prochaine, après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de crise du covid-19. Parmi eux, Mika, Jean-Louis Aubert, Nekfeu, Alain Souchon, Matt Pokora, Catherine Ringer, Roméo Elvis, Claudio Capéo, Philippe Katerine, Laurent Voulzy, Marc Lavoine, Nicoletta, Salvatore Adamo, Louis Chedid et bien d’autres. Si vous avez déjà acheté des billets pour ces artistes, vous pouvez les conserver pour l’année prochaine et soutenir ainsi le festival, sinon vous pouvez en demander le remboursement. Plus d’infos sur francofolies.fr