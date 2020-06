Comment réussir une saison en pleine crise sanitaire ? A l’Office de tourisme Destination Royan Atlantique, des éléments de réponse se dégagent. Alors que les réservations reprennent progressivement, tout est mis en œuvre pour proposer une action coordonnée sur l’ensemble du territoire, afin de répondre au mieux aux attentes des visiteurs qui évoluent au jour le jour. Il faut être inventif et réactif pour réussir une saison qui ne sera pas comme les autres, en misant sur les atouts du territoire et en proposant une convivialité plus simple et plus modeste, puisque les grands rendez-vous de l’été ont tous été annulés. Objectifs donc : réconforter, chouchouter et rassurer les visiteurs. On écoute Elie De Foucauld, directeur de l’Office de tourisme Destination Royan Atlantique :

