Vendredi, le maire de Marennes-Hiers-Brouage a été reconduit à la tête de la Communauté de communes, avec 24 voix pour et 3 abstentions. Une fois installé, il a proposé aux élus un « contrat de majorité » sur six ans pour un territoire humaniste, solidaire et audacieux, refusant l’extrémisme et les partis qui le représentent. Le document affirme aussi la nécessité d’une nouvelle organisation et la réflexion d’une forme nouvelle de collectivité sur la base des communes nouvelles voire d’une commune-communauté.