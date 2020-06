Dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, les principales villes du département sont de nouveau autorisées à rendre accessibles leurs bassins. La piscine municipale Lucien Maylin de La Rochelle a ouvert le bal samedi matin.

A La Rochelle, la piscine municipale a été retenue comme structure pilote par le Ministère des sports pour expérimenter les protocoles sanitaires et l’accueil du public. Un parcours sécurisé d’entrée et de sortie dans l’établissement a été adopté, et un espace de 4m² minimum entre chaque nageur doit être respecté, ainsi que des mesures d’hygiène spécifiques comme la désinfection des mains et une douche savonnée obligatoire avant d’entrer dans l’eau. Le bassin accueillera au maximum 32 personnes simultanément. L’accès sera possible uniquement sur inscription. La réservation est ouverte sur le site internet de la communauté d’agglomération.

A Royan, la piscine municipale sera de nouveau ouverte au public à partir de ce lundi. Avec un accès possible du lundi au samedi sur trois périodes : de 10h à 13h, de 13h30 à 16h et de 16h30 à 19h, afin de permettre d’assurer les protocoles de désinfection totale des vestiaires entre chaque période et de respecter les mesures de sécurité sanitaire liées au covid-19. Le bonnet est obligatoire, et l’usage de chaussures de bassin est conseillé.

Enfin à Rochefort, la piscine Jean-Langet devrait rouvrir entre le 15 et le 22 juin. Seulement la partie couverte. Le bassin extérieur sera accessible à partir du 4 juillet. 70 personnes uniquement pourront se baigner en même temps. Un protocole sanitaire sera mis en place. Les horaires seront élargis. Et un système de réservation sera mis en place via internet. Enfin, le bonnet de bain sera désormais obligatoire.

Et j’ajoute que l’espace aquatique de La Lande à Saujon rouvre ses portes ce lundi. Ne sont autorisés pour l’instant que l’aquagym, le vélo aquatique et la nage dite dynamique. Le port du bonnet est recommandé, la douche obligatoire, et le short de bain est désormais interdit.