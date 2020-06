Scène ouverte avec le rappeur Killian Dumoulin de Saintes.

“Je m’appelle Killian Dumoulin, j’ai 14 ans, je fais du rap depuis 4 ans sous le pseudonyme de « KDMP ». Je suis placé en foyer depuis que j’ai 8 ans. Cela fait aussi 3 ans que je suis à la Fondation Robert de Saint-Jean-d’Angely qui est un institut qui « soigne » les personnes qui ont des troubles du comportement. J’ai commencé le rap à 10 ans en écoutant « Lorenzo » qui est un rappeur qui fait de la trap dite « sale ». Par la suite, j’ai écrit des textes de ce style pour ensuite me rendre compte que ce n’était pas ce que je voulais faire. Je me suis alors familiarisé avec le rap old school et le mélancolique qui me permette de plus faire sortir mes émotions. Il y a 1 an, j’ai rencontré Déodat qui était un éducateur stagiaire à la Fondation Robert. Dès qu’il a su que je faisais du rap, il m’a tout de suite pris sous son aile. Il m’a trouvé un studio (mic.on à Rochefort) pour enregistrer mes sons. On a commencé à faire le clip de « Mauvaise Situation » avec l’aide et le matérielle d’Adrien qui est un éducateur de la Fondation Robert. J’écoute beaucoup de rappeur comme ATK, Remy, Lomepal… qui me donnent l’inspiration pour mes textes. Ma première fois au studio était très compliquée, mais les producteurs sont très cool et à notre écoute et ils sont là pour nous donner de bons conseils. Je souhaite aussi faire un EP (mini album de 8 pistes) et après je voudrais faire un album complet avec des feat avec d’autres rappeurs.”

https://www.youtube.com/channel/UC1ftkrbEAXiU2qQ-rJmJBhw