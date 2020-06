La filière de recyclage des vêtements et des chaussures arrivant à saturation en raison de la crise sanitaire, sans possibilité de trouver des débouchés, il est désormais inutile de déposer ses textiles usagés dans les quinze bornes prévues à cet effet sur l’ensemble du territoire, ni auprès des associations spécialisées qui sont elles aussi saturées. Frédéric Thiébaut est le directeur de la Régie des déchets de la Communauté de communes du Bassin de Marennes. Il nous explique :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/textile-1.mp3 Le mieux est donc de stocker temporairement ses textiles usagés à la maison, en attendant un retour à la normale. A noter que la collecte du textile dans le Bassin de Marennes s’élève à 60 tonnes par an. Un chiffre en augmentation. La filière de recyclage a donc de beaux jours devant elle. D’où la création d’un centre de tri du textile qui ouvrira prochainement à Surgères, avec une capacité de traitement de 2500 tonnes par an.