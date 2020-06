L’Etablissement français du sang Nouvelle-Aquitaine lance un appel à la mobilisation générale. Les donneurs sont en effet moins nombreux à se rendre dans les lieux de collecte depuis le déconfinement. Pourtant, avec la reprise de l’activité hospitalière, les besoins des patients sont plus importants. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser selon l’EFS Nouvelle-Aquitaine qui tire la sonnette d’alarme et invite les donneurs à se mobiliser.