Avec un rassemblement ce matin à 11h devant la maternité, à l’initiative des syndicats CGT et Force ouvrière. Ils réclament le paiement de la prime covid pour l’ensemble des personnels, sans distinction, et à hauteur de 1500 euros. Mais la direction propose de ne la verser qu’à 40% d’entre eux. Ce qui risque de créer des inégalités comme le souligne Pascal Gaudin, secrétaire du syndicat FO du Groupement hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis :

Plus de 40 agents de l'hôpital de La Rochelle ont été contaminés pendant l'épidémie, déplore FO qui entend faire pression sur la direction.