La réouverture prochaine de l’aéroport de La Rochelle. Après deux mois et demi d’inactivité, il va de nouveau accueillir les voyageurs à partir du 15 juin. La reprise sera progressive. Et c’est la compagnie Chalair qui va assurer les premiers vols à destination de Lyon, à raison de trois rotations hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis, avec le maintien de deux fréquences par semaine au mois d’août. D’autres vols seront bientôt annoncés sur le nouveau site l’aéroport larochelle.aeroport.fr