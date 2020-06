C’est officiel depuis hier. Les organisateurs de l’évènement ont annoncé le report de l’édition 2020 à l’année prochaine. Après avoir envisagé plusieurs scénarios possibles, et malgré les dernières annonces du gouvernement, il a finalement été décidé d’annuler cette 5e édition, en raison des conditions trop peu favorables et incertaines. Le prochain Surgères brass aura donc lieu du 15 au 17 juillet 2021. Kassav’ et le Grupo Compay Segundo ont d’ores et déjà annoncé qu’ils seront de la partie. Le report d’autres têtes d’affiche est en bonne voie. Les billets pour 2020 seront valables en 2021. Sinon, un remboursement sera possible dans quelques jours.