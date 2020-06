Municipales à La Rochelle : Olivier Falorni jubile. Alors que le candidat écologiste Jean-Marc Soubeste a refusé toute alliance au second tour avec le maire sortant Jean-François Fountaine, le député de La Rochelle, qui est arrivé en tête au 1er tour avec 33,2% des voix, se réjouit de cette rupture. « C’est un sacré coup de tonnerre », a-t-il commenté, alors que se profile une triangulaire le donnant favori pour le second tour le 28 juin prochain. Lâché par les écologistes, et sans le soutien de La République en marche qu’il avait dû éliminer pour tenter un rapprochement avec Les Verts, Jean-François Fountaine offre un boulevard à son principal adversaire.

A Rochefort, le socialiste Rémi Letrou fusionne sa liste avec celle du centriste Alexis Blanc. Objectif : battre le maire sortant Hervé Blanché pour offrir un renouveau à la ville. Mais ce dernier, arrivé en tête au premier tour le 15 mars, est en ballotage très favorable, avec 44,52% des voix, loin devant Rémi Letrou 21,58% et Alexis Blanc 13,94%. Alexis Blanc qui a décidé de se retirer. C’est donc un duel Blanché/Letrou qui se profile pour le second tour.

A Saintes, une liste d’union pour battre le maire sortant Jean-Philippe Machon. Les centristes Pierre Dietz et Pierre Maudoux, et l’écologiste Renée Benchimol-Lauribe ont décidé de s’allier pour faire basculer la majorité. A eux trois, ils totalisent 39% des voix. C’est bien plus que le maire sortant 21,6%, arrivé en tête devant Bruno Drapron 20,5% et Rémy Catrou 19%. Il y aura donc une quadrangulaire à Saintes avec Jean-Philippe Machon, Bruno Drapron, Rémy Catrou et Pierre Dietz.

A Royan, ce sera aussi une quadrangulaire. Mais sans trop de suspense. Le maire sortant Patrick Marengo est en ballotage favorable, avec 47,27% des voix obtenues au premier tour, devant le candidat de LREM Thomas Laffarie 21,39%, Jacques Guiard 14,15% et Thierry Rogister du Rassemblement national 12,34%.