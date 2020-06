J-1 pour la phase 2 du déconfinement, avec la réouverture des bars et des restaurants ce mardi. A La Rochelle, tout est mis en place pour faciliter la reprise et doper la fréquentation, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Ainsi, le maire de la ville Jean-François Fountaine a annoncé qu’il y aura 35% de terrasses en plus. Réouverture également des campings demain. Une bouffée d’oxygène pour les professionnels du secteur en Charente-Maritime, durement frappés par la crise. Les 320 établissements du département vont pouvoir de nouveau accueillir les visiteurs. Des aménagements ont bien sûr été faits pour assurer leur sécurité.

Fini aussi la règle des 100 km imposée jusqu’à présent pour se déplacer. Demain, il ne sera plus nécessaire de présenter un justificatif. A la SNCF, toutes les mesures ont été prises pour accueillir les voyageurs qui vont reprendre les trajets longue distance. Dans les trains, le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. En Charente-Maritime, les agents de la compagnie ferroviaire et les forces de l’ordre sont mobilisées pour faire respecter les mesures barrières dans les trains.