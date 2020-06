Le Syndicat Force ouvrière des Lycées et Collèges de Charente-Maritime n’en démord pas. Alors que l’ensemble des écoles, les collèges et les lycées en zone verte rouvrent demain, il continue d’exiger la sécurité des personnels et des élèves, et donc de s’opposer à cette reprise dans les conditions actuelles. Celle-ci ne répond à aucune logique pédagogique selon lui. On écoute Jérôme Churlaud, enseignant et secrétaire départemental du syndicat FO des lycées et collèges de Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/fo-lycee.mp3 Le syndicat compte de nouveau interpeller le gouvernement à l’issue de cette phase 2 du déconfinement.