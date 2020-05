Scène ouverte avec la chanteuse Delphine de la compagnie « Les Marylines » de Saint-Maixent-L’école (79).

Les Marilynes, c’est un collectif d’artistes professionnels, mené par Delphine Szczachor, principalement de la danse et du chant, mais aussi : musique, magie, art du cirque, transformisme et bien d’autres structures et agences événementielles avec qui le collectif est en contact.

En concert le samedi 19 septembre 2020 au Parc des Expos de Nantes (44).

https://www.facebook.com/delphine.szczachor

https://www.les-marilynes.com/