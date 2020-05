C’est à partir d’aujourd’hui que les candidats au second tour des Municipales peuvent déposer leur liste. Pour rappel, l’élection aura lieu le 28 juin. 60 communes sont concernées en Charente-Maritime, notamment La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan, La Tremblade et Marans. Les déclarations doivent être déposées en préfecture ou sous-préfecture aux dates et heures fixées par le préfet, soit aujourd’hui ou mardi entre 9h et 18h. Et sur rendez-vous en raison de la crise sanitaire. Les candidats devront également porter un masque de protection pour déposer leur dossier.