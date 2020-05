A Royan, la campagne électorale pour les Municipales a repris. A un mois du second tour désormais, le candidat de La République en marche Thomas Lafarie, qui a maintenu une présence sur les réseaux sociaux pendant le confinement, a remobilisé son équipe pour la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Mais ce sera surtout sur le digital que tout va se jouer, avec une campagne très active sur internet et très particulière selon Thomas Lafarie :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/lafarie-1.mp3 Arrivé 2e au premier tour avec 21% des voix, loin derrière le maire sortant Patrick Marengo qui totalise 47%, Thomas Lafarie se dit tout de même confiant pour la suite. Ecoutez :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/lafarie-2.mp3 A Royan, deux autres candidats sont toujours en lice pour une quadrangulaire : Jacques Guiard qui a fait 14% et Thierry Rogister du Rassemblement national avec 12%.