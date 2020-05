Suite aux annonces du Premier Ministre cet après-midi, le maire Jean-François Fountaine fera un point sur la situation dans sa ville, en présence d’une partie de ses adjoints et de Stéphanie Leclerre, la présidente de l’Umih 17, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de la Charente-Maritime. Ensemble, ils évoqueront les modalités d’ouverture des bars et des restaurants, et les dispositions concernant les grands équipements touristiques.