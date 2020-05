Jeudi prochain, la commune de Dolus verra la réouverture de son cabinet situé route de Boyardville, qui est fermé depuis maintenant un an et demi. Géré par France imageries territoires, un réseau de 270 radiologues en France, il va proposer une nouvelle offre d’imagerie complète et moderne en mammographie, panoramique dentaire, échographies et ostéodensitomètrie. L’enjeu est important pour à la fois répondre à des besoins de mobilité et de proximité, tout en luttant contre les déserts médicaux. Xavier Lemoine, coordinateur du réseau France imageries territoires :

Le cabinet de radiologie de Dolus répondra à la totalité des besoins des médecins généralistes, des spécialistes et de l'ensemble des professionnels de santé oléronais. Une présence médicale continue sera assurée l'été, et deux jours par semaine le reste de l'année, avec un appui en téléradiologie. La prise de rendez-vous se fait en ligne sur radiologie-ile-oleron.fr ou par téléphone au 05 86 81 01 10.