Elue haut la main le 15 mars dernier avec 57% des voix devant trois candidats, Françoise Mesnard rempile pour un second mandat. Le conseil municipal d’installation de la nouvelle mandature débute à 19h. Exceptionnellement, et c’est une première, à la salle Aliénor-d’Aquitaine, pour respecter les mesures de sécurité sanitaire. Il sera retransmis sur le site et la chaîne Youtube de la Ville.