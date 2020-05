On connaît les dates du prochain Stéréoparc à Rochefort. La 4e édition du festival électro aura lieu les 16 et 17 juillet 2021. L’évènement prévu cet été ayant dû être annulée pour cause de crise sanitaire. Pas de précision sur la programmation, mais les pass 2020 resteront valables l’année prochaine.