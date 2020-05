Un plan de soutien à 1 million d’euros pour aider les professionnels du tourisme des deux Charentes. Face à la crise du covid-19, 10 000 bons d’une valeur de 100 euros chacun seront prochainement proposés aux vacanciers français et internationaux pour les inciter à venir séjourner et consommer localement. Pour en bénéficier, les touristes devront répondre à plusieurs conditions.

Il s’agit d’une mesure inédite destinée à soutenir la filière touristique des deux Charentes. Elle constitue un appui sans précédent des Départements de la Charente pour 350 000 euros et de la Charente-Maritime pour 650 000 euros. Soit un total d’un million d’euros distribués sous forme de bons. Il y en aura 10 000 d’une valeur unitaire de 100 euros. L’opération sera mise en ligne durant la seconde quinzaine du mois de juin sur le site infiniment-charentes.com, et accessible aux futurs bénéficiaires sous conditions. Après avoir choisi préalablement sa destination en Charentes, il faudra au minimum y avoir séjourné 2 nuits, mangé dans un restaurant traditionnel et découvert une activité de loisirs ou un site de visite pendant la période de l’opération qui se déroule du 1er juillet au 1er novembre. Au retour des vacances, il suffira de transmettre ses factures sur la destination préalablement choisie en ligne pour bénéficier des 100 euros.

L’enjeu est important pour la filière qui représente 16 000 emplois sur le territoire et pèse 1,9 milliard d’euros.

A noter que ce plan de soutien, qui vise à relancer l’activité touristique, s’inscrit dans l’ensemble des actions mises en place par Charentes tourisme depuis le début de la crise sanitaire. Il devrait permettre de générer entre 3 et 15 millions d’euros de chiffre d’affaires.