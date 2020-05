Le syndicat Sud de l’hôpital de La Rochelle lance un appel à la mobilisation samedi matin sur le Vieux Port. Il invite les personnels hospitaliers et la population à manifester pour dénoncer la destruction de l’hôpital public et la dégradation des conditions de travail. Alors que le Ségur de la santé a été lancé avant-hier, il reproche au gouvernement ses effets d’annonce pendant la crise du covid-19 pour sauver l’hôpital public, et à la direction d’appliquer strictement la politique du chef de l’Etat. On écoute Christophe Geffré, infirmier à l’hôpital de La Rochelle et secrétaire départemental du syndicat Sud :

