Il a été arrêté samedi midi, quelques heures seulement après avoir commis son forfait chez un particulier. Profitant de l’absence de ce dernier, il a réussi à s’introduire chez lui, dérobant des bouteilles d’alcool, de l’outillage et du matériel télé. Une enquête de voisinage et la découverte d’une semelle de chaussure ont permis de remonter la trace du malfaiteur. Tous les objets volés ont été retrouvés à son domicile et restitués à la victime. Placé en garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il sera convoqué devant le tribunal de La Rochelle en février 2021.