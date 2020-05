La création de six bassines agricoles sur le bassin du Curé au nord de la Charente-Maritime est menacée. Nature environnement 17 pourrait faire capoter le projet. L’association écologiste est sur le point de faire annuler l’autorisation préfectorale attribuée aux irrigants, suite à une action en justice qui touche à sa fin. D’ici une quinzaine de jours, le tribunal administratif de Poitiers devrait faire annuler la déclaration d’intérêt général du projet, suivant les conclusions du rapporteur public rendues mercredi dernier. Ce qui serait une victoire pour le président de Nature environnement 17, Patrick Picaud :

« Incohérent » selon Patrick Picaud, d'autant plus que le Syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime, qui porte le projet, n'avait pas la possibilité de demander une déclaration d'intérêt général. Le président de Nature environnement 17 attend désormais la décision du tribunal et de voir si l'Etat ou les demandeurs reverront leur copie.