Un voisin dont on se passerait bien. A Marennes, mercredi dernier, une femme, qui avait invité un homme habitant près de chez elle à dîner, a été mise à la porte par ce dernier, à la fin de la soirée. Une soirée au cours de laquelle il avait bu. Une dispute avait éclaté vers minuit, nécessitant l’intervention des gendarmes de Saint-Agnant pour calmer le jeu. Mais l’individu, de retour chez lui, est revenu à la charge pour s’expliquer avec sa voisine qui a de nouveau appelé la gendarmerie. Cette fois, l’homme a pris la fuite, avant d’être interpellé et de s’en prendre aux militaires. Il a été placé en garde à vue et sera convoqué devant le tribunal de La Rochelle le 22 juin.