L’Office de tourisme Aunis Marais Poitevin prépare tant bien que mal sa saison. Malgré la fermeture des restaurants et autres lieux de convivialité, et l’annulation en cascade de nombreux festivals dans la région, les équipes tentent de maintenir une activité pour faire vivre le territoire cet été, autour de Surgères et Marans. Julie Touya, la directrice :

A noter que des animations sont également envisagées sur le site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois. Les parcours Terra aventura vont également reprendre début juin, mais il faudra désormais collecter des Poi’z virtuels. Et puis grosse interrogation quant à l’organisation du Surgères brass festival. Le programme pourra évoluer en fonction de l’épidémie et des annonces gouvernementales. Vous pouvez suivre l’actualité de l’Office de tourisme Aunis Marais Poitevin sur aunis-maraispoitevin.com