Scène ouverte avec le groupe Limeur Teuche de Vervant.

Limeur Teutche a retrouvé une stabilité appréciable après quelques remous et remaniements… Un rythme de croisière de 8 à 10 concerts par an, et surtout de la création avec des nouvelles chansons qui affluent et vont permettre bientôt l’enregistrement d’un 5ème album, le précédent remontant à 2013 ! Actuellement composé de Bastien (chant), Jon (batterie), membres fondateurs, Raffi (basse) et Adrien (lead guitare) fidèles depuis respectivement 16 et 10 ans, et le ptit dernier Chris (guitare rythmique). Chacun apporte sa patte, ses influences, sa personnalité, ses idées…

https://www.facebook.com/limeur.teutche