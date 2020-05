Déconfinement, beaux jours et week-end prolongé… Attention de ne pas baisser la garde face au covid-19. L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine met en garde contre un possible relâchement. « Le virus est toujours présent », rappelle-t-elle. Et précise qu’il faut rester vigilant pour limiter sa propagation. Respectez les mesures de sécurité sanitaire et les règles de distanciation. Toutes les consignes sont sur le site de l’ARS. En cas d’urgence, contactez le 15.