Un nouveau service des Finances publiques en Charente-Maritime. Testé depuis février dans dix départements, le paiement de proximité est étendu depuis mardi dans neuf départements supplémentaires, dont la Charente-Maritime. Il permet de payer ses impôts, amendes ou la cantine dans des points de vente habilités.

La Direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler ses impôts, amendes ou factures de service public comme la cantine ou la crèche. Débutée le 24 février dans 10 départements test, l’expérimentation de ce dispositif est étendue depuis ce mercredi à 9 départements supplémentaires, dont la Charente-Maritime. Une soixantaine de points de vente sont agréés et sont signalés par un logo prévu à cet effet. D’autres sont en cours d’habilitation. Les usagers peuvent y effectuer leurs paiements en espèce (jusqu’à 300 €) et par carte bancaire. La liste des buralistes partenaires est disponible auprès des centres des Finances publiques ou sur le site impots.gouv.fr.

Pour payer, il faut vérifier que l’avis comporte un QR code et la mention « Payable chez le buraliste » dans les modalités de paiement. Il s’agit d’un service sécurisé. Le buraliste peut imprimer, sur demande, un reçu nominatif.