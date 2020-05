Une rentrée particulière pour le principal du collège Agrippa d’Aubigné de Saintes et candidat aux Municipales Rémy Catrou. Sous les ordres de l’Education nationale, il a assuré sa fonction de responsable d’établissement, mais pour lui cette reprise qui s’est bien déroulée est prématurée. S’il avait été aux commandes de la mairie de Saintes, les choses auraient semble-t-il été différentes comme l’explique la tête de liste Saintes écologique et solidaire :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/catrou-1.mp3 Alors qu’un second tour se profile pour le mois de juin, la campagne électorale semble reprendre à Saintes pour Rémy Catrou qui lance un « appel pour un monde d’après vraiment écologique et solidaire » :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/catrou-2.mp3 Au premier tour le 15 mars, Rémy Catrou est arrivé 3e avec 19,12% des voix, derrière Jean-Philippe Machon le maire sortant en tête avec 21,59% et Bruno Drapron 20,51%. Pierre Dietz cumule 17,6% des voix et Pierre Maudoux 11,83%.