La CPAM de la Charente-Maritime mobilisée dans le cadre du « Contact tracing ». Objectif : limiter la propagation du coronavirus et casser les chaînes de transmissions. Un dispositif qui s’inscrit dans le plan de déconfinement du gouvernement.

Dans le cadre du plan de sortie du confinement, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et l’Assurance Maladie, en lien avec les médecins de ville et les établissements de santé, mettent en place un dispositif destiné à limiter la propagation du virus et casser les chaînes de transmissions. Ce dispositif consiste à dépister les personnes présentant des symptômes du COVID19 et mettre en isolement les personnes testées positivement, mais aussi à recenser et contacter, pour chaque patient détecté positif, les personnes qu’il a pu côtoyer et contaminer dans les jours précédents. Dans ce cadre, un conseiller de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime peut être amené à vous contacter par téléphone pour vous informer que vous avez croisé une personne testée positivement au COVID-19, qui a pu vous contaminer, et vous inviter à réaliser un test de dépistage dans un laboratoire de biologie médicale, ainsi qu’à observer une période d’isolement de 14 jours. La CPAM invite les personnes qui seront contacter à réserver le meilleur accueil à ces appels qui s’inscrivent dans une démarche individuelle et collective de lutte contre l’épidémie.