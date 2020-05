Dès cette semaine, une brigade cynophile va de nouveau venir inspecter la ville pour traquer d’éventuels foyers d’infestation de cet insecte qui s’attaque aux arbres.

Soucieuse de poursuivre l’objectif d’éradication du foyer de capricornes asiatiques des agrumes à Royan, La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt relance le dispositif de surveillance mis en place depuis deux ans, avec l’intervention d’une brigade cynophile dès ce lundi jusqu’au 29 mai. Comme les années précédentes, des inspections seront organisées dans des jardins privés. A la différence que cette année, elles s’effectueront dans le respect des gestes barrières et de préservation contre le virus du covid-19. Les résidents de la zone délimitée devront laisser l’accès à leurs jardins. Les particuliers sont également invités à alerter les services de l’Etat ou de la mairie de Royan par courriel accompagné de photos de toute suspicion de présence du coléoptère dans leurs jardins, notamment la présence de très petits copeaux en bas des troncs ou sur des racines affleurantes des arbres sensibles ou rosiers. Les symptômes d’attaques et la liste des espèces végétales concernées sont disponibles sur les sites de la Draaf Nouvelle-Aquitaine de la mairie de Royan.

Rappelons que le capricorne asiatique des agrumes n’est ni dangereux pour l’homme ni pour les animaux.