Une mère et son fils refoulés à l’entrée de La Poste de Périgny, près de La Rochelle. Mercredi soir, alors qu’elle venait déposer du courrier au centre de tri, Laure Entz s’est vu refuser l’accès parce qu’elle était accompagné de son enfant âgé de 11 mois. Si elle comprend la nécessité d’imposer des mesures de sécurité sanitaire très strictes, elle ne tolère pas certaines dispositions. On l’écoute :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/laure-entz.mp3 Cette maman de deux enfants demande aujourd’hui à La Poste de Périgny de ne plus appliquer cette mesure qu’elle juge scandaleuse.