Le lancement en Charente-Maritime de la plateforme emploi17.fr. Une plateforme innovante facile d’accès, proposant des offres 100% locales qui sont géolocalisées pour rapprocher les demandeurs d’emploi, et plus particulièrement les travailleurs saisonniers et les bénéficiaires du RSA, des employeurs qui embauchent sur le territoire. L’objectif étant d’accélérer la vitesse de recrutement et de favoriser l’emploi de proximité. On écoute Dominique Rabelle, vice-présidente du Département en charge de ce dispositif :

Lancée il y a quelques jours seulement par le Département de la Charente-Maritime, la plateforme emploi17.fr recense actuellement plus de 500 offres d’emploi, essentiellement dans le domaine agricole. Et plus d’une centaine de demandeurs d’emploi sont déjà inscrits.