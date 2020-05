Une mère soupçonnée d’infanticide à Saint-Jean-d’Angély. Elle aurait étouffé sa fille âgée de 5 ans et demi, retrouvée morte dans son lit mardi matin. Elle aurait ensuite tenté de s’immoler par le feu dans sa voiture. Grièvement brûlée, elle n’a toujours pas pu être entendue par les enquêteurs. Le parquet de Saintes a ouvert une enquête. Une autopsie doit être pratiquée aujourd’hui à l’institut médico-légal de Poitiers.

Tout est parti d’un feu de voiture survenu ce mardi matin sur un parking situé à proximité de l’entrée de l’autoroute A10. Une femme parvient à s’en échapper selon des témoins. Grièvement brûlée, 40% de son corps est touché, et dans un état jugé critique, elle est d’abord évacuée vers l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély, avant d’être transférée vers un établissement plus grand. Une enquête est alors ouverte. C’est en poursuivant les investigations au domicile de la victime âgée de 50 ans que les gendarmes font la macabre découverte. Une petite fille âgée de 5 ans et demi y est retrouvée morte. Selon les premières constations, elle aurait été étouffée. Une autopsie doit être pratiquée ce jeudi pour confirmer la thèse de l’infanticide. L’état de santé de la mère n’a pas permis pour l’heure son audition par les enquêteurs. Le parquet de Saintes est en charge de l’affaire.

Et selon les premiers éléments, la mère de famille serait socialement intégrée. Elle vivait seule et était inconnue des services sociaux et de la police. Elle aurait laissé une lettre expliquant qu’elle avait mis fin à la vie de sa fille.