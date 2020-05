C’est ce qu’affirme le maire Jean-Michel Massé dans un communiqué publié hier. « L’arrêté dérogatoire du préfet interviendra vendredi 15 mai pour une réouverture effective le samedi 16 mai », annonce l’élu. Très impatient visiblement, alors que la préfecture ne s’est toujours pas prononcée et qu’elle doit recevoir ce jeudi après-midi les présidents des intercommunalités concernées. Et Jean-Michel Massé de préciser que les plages seront ouvertes de 7h à 20h pour la baignade, la marche, la course, les activités nautiques et la pêche à pied, en respectant des distances de sécurité entre les usagers. Rester sur une serviette ou en position assise ne sera pas autorisé.