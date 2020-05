L’accès à la plage et les activités nautiques resteront interdits pendant 15 jours à Marennes. Ainsi en a décidé la municipalité qui veut d’abord observer une période d’une quinzaine de jours pour voir comment se passe le déconfinement sur la commune et quels seront les comportements. En fonction, une réouverture de la plage sera à l’étude et un dossier pourra être transmis à la préfecture pour validation. L’objectif étant d’éviter les rassemblements, et la propagation du virus. Les promenades sur le front de mer sont toutefois autorisées.