Avec le déconfinement, l’activité hospitalière reprend progressivement, et avec elles les demandes de produits sanguins se font de nouveau sentir. Les dons doivent donc se poursuivre pour répondre aux besoins des malades. Mais désormais, en raison de la crise sanitaire, il faut prendre rendez-vous en maisons du don ou en collectes mobiles.

Les semaines à venir vont être marquées par une reprise progressive d’activité pour de nombreux citoyens et par des jours fériés propices à de longs ponts. Or, en Nouvelle-Aquitaine, ce sont chaque jour 1 000 dons qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients. L’EFS souhaite donc rappeler à tous la nécessité de poursuivre la mobilisation durant cette période au cours de laquelle la collecte de sang sera réduite et invite les donneurs à prendre RDV. Ces RDV, en vigueur jusqu’au 24 mai, permettent de garantir la bonne application des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. En fonction de la fréquentation des sites de collecte, ces modalités d’accueil des donneurs pourront être réadaptées à partir du 25 mai. Avant de faire un don, il faut penser à prendre RDV : auprès des équipes de l’EFS au 0800 744 100 pour un RDV en Maison du don, ou sur le site resadon.fr en indiquant le département souhaité, pour un RDV en collecte mobile. Une fois le RDV pris, il suffit au donneur de se rendre sur la collecte à l’heure prévue en veillant à se munir d’une pièce d’identité obligatoire. A noter également que le port du masque homologué étant obligatoire sur les collectes, les équipes en remettent un à chaque donneur dès l’accueil.

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, ne présenter aucun symptôme grippal, ne pas avoir été en contact étroit avec un cas confirmé de covid-19 au cours des 15 derniers jours, et ne pas faire l’objet de contre-indications liées à son état de santé, à ses voyages et à son mode de vie.