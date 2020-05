C’est à partir d’aujourd’hui que sont distribués les premiers masques à Saint-Jean-d’Angély. Des masques 100% fait-maison, cousus par des bénévoles. S’ils n’ont pas pu être livrés avant la déconfinement, c’est parce que le matériel commandé par la Ville n’est arrivé que la semaine dernière. On écoute Delphine Etchenique qui coordonne l’opération :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/masque-angely-1.mp3 Les couturières sont désormais à pied d’œuvre, mais il manque de bras ou plutôt de petites mains pour réaliser l’assemblage de ces kits. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/masque-angely-2.mp3 L’objectif est d’aller le plus vite possible désormais pour équiper les Angériens. La Ville s’est engagée à distribuer l’ensemble des masques cette fin de semaine et la semaine prochaine. Pour se porter volontaire, il est possible de contacter Nadine Fourchaud à la Maison du Vivre ensemble au 05 46 59 02 01.

nadine.fourchaud@angely.net