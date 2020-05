La réouverture des écoles ce mardi. Pour les collèges, ce sera lundi prochain. Dans l’Académie de Poitiers, 93% des établissements scolaires sont concernés. Le rectorat dit avoir travaillé en étroite collaboration avec les collectivités locales, les organisations syndicales et les fédérations de parents d’élèves pour permettre d’accueillir les enfants, les personnels et les enseignants dans de bonnes conditions sanitaires. Jérôme Churlaud en doute. C’est le secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière des personnels des lycées et collèges de Charente-Maritime. Il parle d’une rentrée prématurée compte tenu de la crise sanitaire :

Le syndicat a lancé une procédure d'alerte pour interpeller la direction académique, le rectorat et le ministre, mais aussi pour permettre aux personnels d'exercer leur droit de retrait. Un préavis de grève a été déposé.