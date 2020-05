Les derniers chiffres de l’épidémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. Ils ont été publiés hier soir et font état de 10 nouveaux cas confirmés dans la région, et de cinq morts en plus par rapport à la veille. Soit un total de 358 décès dont 44 en Charente-Maritime. Le nombre de patients hospitalisés continue de baisser avec un total de 487 personnes dont 84 en réanimation, soit 6 de moins. 1653 malades sont sortis guéris de l’hôpital depuis le début de l’épidémie.