Le dernier bilan des intempéries qui ont sévèrement touché notre département dimanche et lundi. Au total, les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime ont reçu pas moins de 200 appels liés aux fortes pluies et aux orages. Ils sont intervenus à 195 reprises, principalement pour des inondations. 140 communes ont été impactées, essentiellement sur un axe situé entre Saint-Jean-d’Angély et Royan.